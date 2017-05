Grant japonez în sumă de 4,8 milioane dolari SUA pentru agricultura conservativă

10:36

În ultimele zile, în România s-au înregistrat mai multe seisme la adâncimi diferite, în estul Carpaţilor de Curbură. Faptul că se declanşează cutremure la adâncimi diferite în aproximativ acelaşi epicentru face din zona Vrancea un unicat în materie de seismologie. Totodată, acest comportament al scoarţei terestre face imposibilă orice predicţie din partea specialiştilor, scrie Libertatea. […]