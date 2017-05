Pavel Filip urcă în topul încrederii populației pe locul doi, așa arată datele celui mai mare sondaj făcut în Moldova de o companie din SUA

09:26

„Împreună cu echipa Fundației „Edelweiss” am fost astăzi la Strășeni. Aici, în colaborare cu Ambasada Austriei, am demarat proiectul „Respect pentru seniori", prin care ne dorim să avem grijă de vârstnicii care au nevoie de ajutorul nostru. Am vizitat și Azilul de bătrâni din localitate, un loc în care buneii sunt bine îngrijiți şi au parte de asistență medicală de calitate”, a scris Vlad Plahotniuc pe pagina sa de facebook. De asemenea, acesta a ținut să mulțumească ambasadoarei Austriei la Chișinău pentru susținerea acordată în cadrul realizării acestui proiect.