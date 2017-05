Consiliul Marii Adunări Naționale se alătură protestului civic din 11 iunie și îndeamnă oamenii să fie la fel de mulți ca în 2015-2016

07:36

Gigantul chinez Huawei Technologies a anunțat că intenționează să se extindă pe piața globală a calculatoarelor personale, ceea ce va reprezenta o nouă provocare pentru liderii pieței PC-urilor, care se confruntă cu doi ani de scăderi ale vânzărilor, transmite Reuters. Huawei este al treilea producător global de smartphone-uri, după Samsung și Apple, și una dintre cele mai mari firme de telecomunicații din lume. În primă fază, grupul chinez va intra pe piața pe piața premium a PC-urilor, unde va concura cu Lenovo, HP și Dell și posibil chiar cu Apple.