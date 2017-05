Fostul șef CIA, declaraţie ŞOCANTĂ: „Rusia s-a amestecat cu obrăznicie în alegerile din SUA”

10:36

Este esenţial sa puteti detecta din timp cancerul, înainte de a se răspândi in organism şi a avansa. Iată simptomele generale ale cancerului: Scădere în greutate inexplicabilă În cazul in care aveti cancer si se produce o pierdere inexplicabila in greutate pe parcursul mai multor saptamani, insotita de stare generala de slabiciune, acesta poate fi […]