Tinerii dogați din Chișinău, surprinși în pădure sau în scara blocului: Riscă amenzi de până la 14 mii de lei

Revenit din Statele Unite ale Americii unde a zburat cu o aeronavă charter pentru care a achitat între 500 de mii și un milion de dolari, oligarhul Vlad Plahotniuc a mers astăzi la Strășeni, unde, în calitatea sa de președinte al Fundației „Edelweiss" a lansat o campanie pentru vârstnici. Președintele PD a mers și la Azilul de bătrâni din localitate unde a vorbit cu locatarii, a dansat și chiar a desenat împreună cu aceștia.