Adresare către premier! Mai multe ONG-uri: Statul eșuează în fața propriilor cetățeni

08:29

Angajații Inspectoratului Național de Patrulare au contracarat pe traseul Orhei-Chișinău o tentativă de plasare pe piață a două tone de carne de porc, fără acte de calitate și proveniență. Potrivit datelor inspectorilor de patrulare, șoferul automobilului de model „Mercedes Sprinter" s-a dovedit a fi un bărbat de 36 de ani, care intenționa să comercializeze carnea […]