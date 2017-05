Ministerul Agriculturii a premiat producătorii de utilaje din domeniul alimentar

18:06

Catalin Radu Tanase, corespondentul Stirilor ProTv, prezinta filmul atacului sinucigas, in urma caruia 22 de persoane si-au pierdut viata. La 20 de minte dupa miezul noptii, concertul Arianei Grande se incheie si tinerii pleaca spre zonele de iesire ale Arenei din Manchester, o sala de spectacole cu 21.000 de locuri. O sala polivalenta de patru ori mai mare decat cea din Bucuresti. Atacatorul a asteptat in foaier, exact in partea opusa scenei, pe care cantase starul american de muzica pop. A ales, poatre nu intamplator, iesirea din stadion care da catre statia de tren Victoria si a decis sa astepte, cu rucsacul cu explozibil in brate, in capul scarilor in zona in care, in mod natural, oamenii se strang unii in altii, intr-un mic ambuteiaj, inainte sa coboare treptele.