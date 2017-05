Huawei intră pe piața PC-urilor, unde va concura cu Lenovo, HP, Dell și posibil chiar Apple

15:57

Poliția britanică a anunțat marți că a arestat un bărbat în vârstă de 23 de ani în legătură cu atacul sinucigaș în care au fost ucise 22 de persoane, printre care numeroși copii, ieri-seară într-o sală de concerte din Manchester.