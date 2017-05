Plahotniuc, îndemnat să renunțe la retransmiterea „Pervîi Kanal” în Moldova. „Demonstrați sinceritatea declarațiilor despre lupta cu propaganda”

15:16

Argentinianul Lionel Messi, portughezul Cristiano Ronaldo și uruguayanul Luis Suarez formează atacul echipei ideale din campionatul de fotbal al Spaniei ediția 2016/2017, stabilită de site-ul UEFA, informează agenția EFE. The post Echipa anului în Primera Division: De unde provin cei 11 jucători appeared first on Independent.