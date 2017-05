Gestul extraordinar al lui Yaya Toure pentru familiile victimelor atentatului de la Manchester

15:06

În cadrul alegerilor locale noi din 14 mai 2017, unii candidați electorali au utilizat resursele administrative în perioada campaniei electorale, au utilizat fonduri de campanie pe care nu le-au declarat în totalitate, precum și au folosit bunuri și servicii în campanii electorale, constată observatorii MO Promo-LEX. The post Resursele administrative, exploatate și în cadrul alegerilor din 14 mai; Unii candidați și-au camuflat cheltuielile și au oferit daruri alegătorilor appeared first on Independent.