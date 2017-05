Ce legătură e între Lev Tolstoi și Vladimir Putin? Vezi mai jos

20:11

Berbec cu Balanţă Berbecii au multă energie, sunt îndrăzneţi, muncitori şi pasionaţi de ceea ce fac. În acelaşi timp, au o fire independentă şi le place să iasă în evidenţă. Pe de altă parte, Balanţa echilibrează emoţional Berbecul. Pentru că are o fire independentă, îi va da spaţiu Berbecului să se desfăşoare. Taur cu Scorpion Taurii sunt persoane creative, hotărâte şi sincere. Loialitatea şi simţul practic sunt iarăşi alte caracteristici ale nativilor din zodia asta. Cu ei, astrele au luat decizia să facă familie bună Scorpionul. Şi nu putem pune la îndoială priceperea zodiilor. Scorpionul are caracter opus faţă de Taur. Leu şi Săgetător Leului îi place să flirteze, să-şi exploreze partea sexuală, are încredere în el, este puternic şi amuzant. Săgetătorul are o energie sexuală debordantă, deci întâlnirea dintre ei nu poate să fie decât pasională. Totodată, le place să fie amuzanţi, fiind pe aceeaşi frecvenţă cu Leul în această privinţă. Capricorn cu Peşti Capricornii sunt persoane pe care te poţi baza, practici şi independenţi. Peştii, prin natura lor, au o fire creativă, aşa că puteţi face lucruri frumoase în cuplu. Astrele nu degeaba v-au pus împreună, scrie kfetele.ro.