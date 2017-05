Razii la Aeroport! ANTA a verificat din nou taximetriștii

16:46

Crima a avut loc în satul Hirova, raionul Călărași. Corpurile neînsuflețite au fost găsite aseară, de către o rudă, în casa în care locuia familia. Potrivit poliţiei, bărbatul, în vârstă de 36 de ani şi-ar fi asfixiat soția și cele două fiice, iar ulterior s-a sinucis. Medicul legist susţine că omorul ar fi fost săvârşit în noaptea de marţi spre miercuri, notează publika.md. Oamenii legii spun că mama, în vârstă de 32 de ani, şi cele două fete de 4 şi 12 ani, au fost găsite pe pat, iar bărbatul la podea. Se presupune că individul le-ar fi omorât în timp ce ele dormeau. Poliţiştii deocamdată nu au stabilit motivul pentru care bărbatul şi-a ucis soţia şi cele două fiice minore, oamenii din sat spun că ar fi vorba de gelozie. Femeia s-a întors din Israel în ziua de 15 mai şi urma să plece înapoi, iar soţul era împotrivă. Bărbatul nu era angajat în câmpul mucii, iar fiica mai mare frecventa regulat şcoala. Oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs crima și sinuciderea. The post CRIMĂ la Călărași! Un bărbat și-a omorât soția și cele două fiice, după care s-a sinucis appeared first on Moldova 24.