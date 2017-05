Primele Știri - 23 mai 2017, 18:00

11:11

Unii colecţionează timbre, alţii maşinuţe, sau chiar aparate foto. Uite că, noi am găsit un fotograf care are câteva zeci de aparate foto vechi. Pasiunea unora pentru aparate foto nu are limite. Iar de asta ne-am convins când am intrat în atelierul fotografului Alex Iordache şi i-am numărat colec...