(FOTO) O clădire din calea lui Putin, acoperită de autoritățile din Krasnodar cu un banner

14:16

Iker Casillas nu duce lipsă de oferte nici la 36 de ani. Portarul lui FC Porto este dorit în Premier League, de Liverpool, potrivit presei din Regat, acolo unde poate ajunge liber de contract. Înțelegerea lui cu actualul club a ajuns la final, iar goalkeeperul nu a luat în considerare opţiunea de prelungire pe un sezon. The post Iker Casillas, transfer spectaculos pe final de carieră; Este așteptat în Anglia appeared first on Independent.