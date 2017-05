Pericolul din maşina de spălat: Cum ne pot îmbolnăvi hainele „curate” şi cum ne protejăm de bacterii

13:16

Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregătit să "dezvolte cooperarea antiteroristă" cu Marea Britanie după atentatul sinucigaș „cinic și inuman" de luni seară de la Manchester, soldat cu 22 de morți și aproape 60 de răniți, a anunțat marți Kremlinul, citat de AFP, potrivit Agerpres.