Realitate dură a lumii în care trăim, trădată de ilustrațiile unor caricaturiști din România

06:06

Magic time with @celinedion at @billboards2017 #hautecouture A post shared by Stephane Rolland (@stephanerolland_paris) on May 21, 2017 at 11:55pm PDT Céline Dion a adus ieri un tribut celebrei pelicule, care continuă să stârnească fiori chiar și la 20 de ani după lansarea sa în cinematografie. Thank you Celine , for this iconic moment at […]