Milionarul Pinchevsky rămâne în arest

Plantație de căpșuni acasă, după 15 ani de muncă în Spania Dupa aproape 15 ani de munca in Spania, inclusiv la cules de capsuni, o familie din Mehedinti, Romania, a decis sa se reintoarca in tara si sa porneasca o afacere pe cont propriu. Nu au stat prea mult pe ganduri si au infiintat o plantatie de capsuni, mai ales ca aveau deja experienta lucrului cu micile fructe aromate si rosii. Datorita ambitiei de a face ceva pe pamant romanesc, succesul nu s-a lasat prea mult asteptat. Au productii bune, chiar daca sunt in primii ani, si reusesc chiar sa isi vanda marfa prin intermediul unui lant de supermarketuri. Povestea celor doi ne-a spus-o chiar fiul acestora. „Parintii mei au lucrat in Spania o buna perioada de timp, la o companie care se ocupa de cultivarea capsunelor. Mama mea se ocupa cu supravegherea oamenilor si cu repartizarea lor, iar tatal meu lucra pe un strung la flota lor de utilaje. Am fost si eu plecat in strainatate sa muncesc, chiar si in Anglia, insa ne-am dorit sa ne reunim, sa revenim in tara, mai ales ca incepusem sa construim si o casa aici. Asa a luat fiinta ideea de a incepe o afacere, si ne-am gandit sa infiintam aceasta plantatie de capsuni, care momentan se intinde pe 3.000 mp. Insa in vara asta dorim sa dublam suprafata", a declarat, pentru StiriAgricole.ro, Liviu Frimu. Pe langa plantatia de capsuni, care a fost infiintata in 2015, familia Frimu, alaturi de un colaborator, au realizat acum 2 ani si o plantatie de afin, pe un hectar. „Afinul a fost infiintat recent, mai urmeaza pana sa putem spune ca e o afacere, poate in anul 5. Insa a fost un vis de-al meu sa spun, sa am si afin. E o afacere pe termen lung, un fel de pensie asigurata", spune Liviu Frimu. Continuarea, aici.