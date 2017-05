Atenție! Deconectări de apă în mai multe sectoare din Chișinău

11:46

Rămas proprietar oficial al Publika TV și Prime TV, care retransmite „Pervîi Kanal" din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova, președintele democrat, oligarhul Vlad Plahotniuc anunță acțiuni privind „limitarea propagandei străine în mass-media din Moldova". Deocamdată nu este foarte clar ce anume urmează să întreprindă formațiunea, însă, potrivit purtătorului de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari, societatea civilă va fi implicată în cadrul unor dezbateri cu posibila prezentare a unui proiect de lege în acest sens.