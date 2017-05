Un mai mare acces la experienţa sindicală a ţărilor dezvoltate

13:06

Întorcându-ne din vacanţă, am găsit casa prădată. Hoții ne-au furat tot ce aveam de preţ, ce am agonisit cu greu. Poliţia a deschis un dosar penal şi, după câteva acţiuni întreprinse, de mai mult timp nu s-a întâmplat nimic. Recent, am fost anunţaţi că au fost identificate persoanele care ne-au furat din casă, însă bunurile noas­tre nu le mai deţin, dar putem înainta o solicitare prin care să cerem să fie încasat prejudiciul prin compensarea costului bunurilor de care am fost deposedaţi.