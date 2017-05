Piesa unui spaniol, cea mai vândută în SUA — (VIDEO)

12:27

Mașini de epocă, în fața legislativului. Poți face poze cu ele – (FOTO) Cei pasionati de masini de epoca vor putea sa admire si sa faca poze cu doua automobile de acest gen. De la 8 dimineata acestea au fost aduse in scuarul Parlamentului si vor ramane acolo pe tot parcursul zilei. Totodata, astazi, 23 mai, de Ziua Parlamentului Republicii Moldova, acolo va fi inaugurat un Muzeu al legislativului in care vizitatorii vor putea vedea o expoziţie de documente istorice, fotografii şi cadouri protocolare, primite de deputaţi de-a lungul anilor. La cererea conducerii Parlamentului, deputatii din fractiunile parlamentare au fost invitati sa aduca abiecte memorabile pentru a fi expuse in «Muzeul Parlamentului». Astfel, liberal-democratii au promis ca vor aduce o borseta. "Cu aceasta ocazie fractiunea Partidului Liberal Democrat contribuie cu un exponat care, credem ca trebuie sa fie nr. 1 in muzeul Parlamentului – BORSETKA. Aceasta va deveni simbolul legislaturii a XX-a, pe care Partidul Democrat a transformat-o intr-o mare piata, unde deputatii s-au tranzactionat la bursa rusinii. Consideram ca generatiile viitoare trebuie sa cunoasca adevarul, iar eroii trebuie sa aiba piedestalul meritat". scrie Partidul Liberal Democrat pe pagina oficiala de facebook. La 23 mai 1991, în conformitate cu Hotărârea Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti de legislatura a XII-a, fosta republică unională, RSSM, este redenumită în Republica Moldova, iar Sovietul Suprem devine primul Parlament al Republicii Moldova.