Mai multe grupări criminale internaționale specializate în fraude informatice au fost deconspirate

21:16

În perioada 16-18 mai, Republica Moldova a participat pentru a doua oară la expoziția „IMEX Frankfurt” 2017, specializată în turismul de tip MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), transmite CURENTUL. În cadrul expoziției au fost prezente, sub brandul turistic de țară „Moldova – discover the routes of life”, 2 companii din Republica Moldova: „TatraBis” și […]