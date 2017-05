Analist ucrainean: Segmentul transnistrean este problematic pentru Ucraina, din cauza trupelor rusești

06:36

Cetăţenia Republicii Moldova, pentru unii, nu este atractivă. Potrivit ultimei ediţii a Monitorului Oficial, peste 170 de persoane au renunţat la cetăţenia moldovenească, iar cheltuielile pentru aceasta ajung până la peste 300 de euro. De cealaltă parte, cifra persoanelor, care au cerut să obţină sau să redobândească statutul de cetăţean cu drepturi depline a ţării noastre, este mult mai mică. The post Vreți să renunțați la cetățenia Republicii Moldova? Iată cât costă procedura appeared first on Independent.