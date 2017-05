Propaganda rusă, în vizorul autorităților. CE măsuri se pregătesc pentru combaterea sa

08:56

TAUR Nu este o zi în care as faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Aşteaptă, ai răbdare! Dar, trebuie as te foloseşti de mijloacele şi relaţiile pe care le ai. Repet: așteaptă, nu te grăbi! Cu toate ca gândesti prin o anumita logica, te miri ca nu mai intelegi ce se intampla in jurul tau; probabil ca interesele personale primeaza. Cu siguranţă ca nu iti face nici o placere sa te implici din nou, azi, in rezolvarea unei crize, mai ales ca stii cum se vor defasura lucrurile! Se pare ca, si conjunctura astrologică este destul de clara in aceasta privinta, primesti niste propuneri interesante, dar trebuie sa dai dovada de prudenta. O informaţie te luminează, la propriu şi la figurat. Veștile din presă par nefavorabile, dar tu nu trebuie să te decompensezi pentru atâta lucru! GEMENI Forţa convingerilor şi elocvenţa impresionează pe cei din jur. Totuşi, nişte neglijenţe, lucruri neterminate, din trecut, te bântuie şi îţi strică cheful. Încearcă să dregi ceea ce se poate! Comunicarea este punctul tau forte, dar azi nu trebuie sa insisti prea mult cu aceasta abilitate pentru ca zapacesti oamenii cu dinamismul tau. Totuşi, nativul din Gemeni este versatil, dinamic, rapid, dar nu prea se poate schimba. Adevărul este că nu se poate schimba deloc, dar dacă are abilitatea necesară poate să imite dinamica semnelor de foc, să joace pentru scurt timp un rol. Aşa poate vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi, sau de oricând. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război, potrivit evz.ro. RAC Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea de a ajuta pe alţii, hărnicia şi căutarea păcii dau rezultate. Azi favorurile stelelor merg către domeniul sentimental. Astăzi ai perioadă bună. Configuraţia stelelor arată o perioada excelentă, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior poate vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. De fapt, chiar aşa este! Poate că este un ultim examen înaintea promovării tale, sau a încasării unui bonus. Dar, nu te mai culca pe lauri, că nu eşti câştigător din start! LEU Ocupă-te de problemele cotidiene și încearcă să ajuți pe prieteni, pe cei dragi și apropiaţi. Cooperarea şi investiţiile spirituale făcute pot aduce relaţii normale, înţelegere şi armonie! Spiritul generos, capacitatea de a conduce şi o viziune de ansamblu sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Poate că astăzi şi în perioada următoare poţi să faci o alianţă cu un Geamăn speculant şi tare în gură, sau cu un Scorpion veninos şi răzbunător. Sau cu orice altă fiară din zodiac, dar mare atenţie să nu fi înţepat, sau muşcat, în derularea procesului. Majoritatea sunt veninoase! Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, vezi dacă poţi profita de ea, dacă poţi! FECIOARĂ Pe plan sentimental, conjunctura te împinge astăzi spre noi relaţii. Voinţa şi perseverenţa ta trebuie să ţină cont de marea oboseala cronică, deci de resursele fizice limitate pe care le ai. Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. Aspecte minore benefice te avantajeaza esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale în cursul unei convorbiri la mobil. În a doua parte a zilei, stai acasă, nu te duce în oraş! BALANŢĂ Ai de câştigat dacă cooperezi, dacă eşti un bun partener. Chiar dacă eşti în situaţia de a ieşi din programul tău, nu ezita. Poţi avea unele surprize plăcute, spun aspectele favorabile. Trebuie sa te bazezi mai mult pe propriile forte si sa faci planuri serioase de viitor, poate chiar sa te gandesti la un nou drum in viata. Mai lasa gindurile negre si nu te mai zdrobi sa placi tuturor. Oricum trezesti suspiciuni prin prea multa solicitudine. Fii tu. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici. Încă o zi favorabilă când Marii Zeii şi Primii Strămoşi sunt alături de tine. Este bine să începi proiecte noi, să discuţi şi să motivezi oamenii. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe. Aşa poți să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă. SCORPION O zi densă și obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucrări. Nu intra în discuţii cu semnele de apă şi de foc, dar cooperează cu semnele de pământ și aer. Există o legătură logică, cauzală, în viaţa ta. Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. O dimineaţă obositoare, dar plină de realizări. Seară plăcută, dar cu gând de drum. Drum pe care poţi să-l faci la cumpărături. Cumpărături care trebuie să fie foarte cumpătate. Cumpătare pe care trebuie s-o arăţi şi în relaţia ta de dragoste. Dragoste care trebuie mereu înteţită, nu cu flacără împrumutată, ci cu multă sinceritate şi bunătate. Există, deci, o legătură logică, cauzală în viaţa ta. O zi care pare excelentă, mai ales în a doua parte, pentru vizite, scurte ieşiri în oraş, sau mici escapade la un film, concert, sau muzeu. SĂGETĂTOR Eşti gata să înfrunţi obstacole, să convingi şi să dai explicaţii. Azi doreşti armonie în relaţiile tale sociale şi eşti dispus chiar as faci unele compromisuri, sigur, pe termen scurt. Astazi ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reusi sa le faci pe toate , dar esti aproape de o solutie pentru o problema financiar. Veşti bune spre sfârşitul zilei. Evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Pildele, povestiorele, bancurile şi mai ales tăcerile cu subânţeles sunt mai grăitoare decît o mie de discursuri meşteşugite! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic! Ceva cumpărături poţi să faci că doar nu o să mori de foame după toana stelelor. CAPRICORN E o zi mediocră, evită nepăsarea, nerăbdarea şi mai ales graba. Fii prudent şi precaut, în special în convorbirile la mobil! Nu lăsa lucrurile neclare, precizează ceea ce te interesează! Astazi esti tare dragut cu toata lumea si primesti numai zimbete si laude. Fa provizii din starea asta de bine pentru viitor. Zilele incerte te avantajează. Cu toate că vrei să dedici a doua parte a zilei celor dragi şi apropiaţi, familiei şi prietenilor, gândurile tale sunt tot la afaceri, la birou. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi obiectivă a analizei reci şi impersonale. Astăzi poţi profita de acest lucru, este o zi în care trebuie să-ţi mai struneşti emoţiile. VĂRSĂTOR Primeşti unele veşti şi noi posibilităţi te încântă. E foarte bine, dar nu exagera cu euforia până nu verifici cum stau de fapt lucrurile. În general este o zi bună, nu ai de ce as te temi! Esti morocanos si iti ploua in ginduri. Recunosc, ai motive. Numai tu esti de vina, pentru ca nu ai puterea sa decizi, sa alegi. Dar, perioada este haotică atît sub aspectul climei cât şi al reacţiei şi al comportamentului uman. Toată luna mai este caracterizată de schimbări mari şi relativ bruşte de temperatură, presiune şi umiditate şi ziua de astăzi nu face excepţie. Un fel de mini-muson indian. La fel şi reacţile oamenilor. Tu stai la locul tău şi nu te apuca de schimbări esenţiale - nu este încă timpul! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că astăzi că nu ai făcut mai mult “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. PEŞTI Ai o mare dorinţă de lucruri și oameni de calitate, de tandreţe şi armonie. Profită de bunăvoinţa stelelor şi îmbunătăţeşte-ţi calitatea vieţii. Seară plăcută, pe care o poţi face memorabilă! Esti foarte bine privit de stele astazi. Daca ai ceva sentimental greu de rezolvat, incerca acum, va merge ca pe roate. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie. Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins(ă) de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre Peşti este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă. Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă moale umflată cu aer, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţional ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba.d