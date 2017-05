Schimbările care ar putea avea loc în mass-media

10:06

"R. Moldova are nevoie de o luptă reală împotriva corupției, îndeosebi la nivel înalt", UE Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova, întrunit ieri, 22 mai, într-o reuniune la Chişinău, a adoptat o declaraţie în care se spune că Moldova are nevoie de o luptă reală împotriva corupției, îndeosebi împotriva celeia care există la nivel înalt. Totodată, instituțiile statului trebuie depolitizate, iar tempoul lent de punere în aplicare a pachetului de legi privind integritatea subliniază necesitatea de a asigura un proces vigilent de selecție a conducerii și inspectorilor Autorităţii Naționale de Integritate, transmite IPN. Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova subliniază faptul că reforma sistemului electoral ar trebui să fie hotărâtă în baza unor consultări largi în societate și a unui consens larg între forțele politice. Potrivit declaraţiei finale, emisă la sfârșitul reuniunii, pentru a realiza o astfel de reformă, trebuie analizate deficiențele identificate de misiunile internaționale de observare a alegerilor în Republica Moldova. Este vorba de acoperirea mediatică polarizată, abuzul de resurse administrative, reguli neclare de finanțare a campaniilor electorale, lipsa capacității Comisiei Electorale Centrale și a Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a-și îndeplini rolul de supraveghere și lipsa sancțiunilor eficiente în caz de încălcări. În cadrul reuniunii, Andi Cristea, din numele Parlamentului European și Mihai Ghimpu, din numele Parlamentului Republicii Moldova, au pledat pentru includerea în declaraţie a unei recomandări care prevede realizarea unei noi strategii de reformă a justiției. În declaraţie se vorbeşte despre necesitatea unor acţiuni imediate de a-i chema în fața justiției pe toţi cei vinovaţi de frauda bancară. Totodată, este exprimată dezamăgirea privind lipsa de progrese în dosarele care au urmat după publicarea rezultatelor primei faze a investigației Kroll. În declaraţie se mai spune că pentru Republica Moldova se accentuează necesitatea urgentă de a adopta un nou cod al audiovizualului, precum și de adoptare a unui nou Plan național de acțiuni în domeniul drepturilor omului. La fel, se reamintește Federației Ruse de vechiul său angajament neîndeplinit de a-și retrage trupele din Republica Moldova. Următoarea întrunire a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova a fost programată să fie desfăşurată în toamna anului 2017 la Parlamentul European.