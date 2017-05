EXPLOZIE pe Arena Manchester din Londra, în timpul unui concert: Cel puţin 19 morţi şi 50 de răniţi

15:23

Pentru al doilea an consecutiv, unul din cei mai aprigi critici ai Legii pentru egalitatea de șanse, cel care a participat la proteste violente împotriva adoptării acelui document, Grigore Petrenco, își anunță intenția de a participa la parada homosexualilor care va avea loc duminică în Chișinău. Deși a criticat dur anterior astfel de eveniment, Petrenco și-a schimbat radical opinia, iar după cum remarca anul trecut presa, acest lucru s-a întâmplat imediat după ce a ieșit din penitenciar. Petrenco susține acum că homosexualii nu reprezintă un pericol pentru Republica Moldova, chiar dacă majoritatea covârșitoare a societății are altă opinie, inclusiv văzând asemenea acțiuni ca pe un pericol real la adresa bisericii și ortodoxiei, următorul pas fiind construcția de moschei în inima Chișinăului, scrie politics.md. Într-un articol publicat în Newsmaker, Petrenco își anunță intenția de a participa la marșul homosexualilor întitulat „fără frică". „Sunt absolut sigur că marșul „fără frică" nu reprezintă nicio amenințare nici pentru societate, nici pentru familii, nici pentru ortodoxie, pentru nimeni", scrie Petrenco, în articol, care în cea mai mare parte este copia unei postări pe contul său de Facebook, de acum un an. În realitate însă, este demonstrat că acordarea unor libertăți excesive minorităților sexuale într-un stat duce la degradarea morală a societății. Acțiunile provocatoare ale homosexualilor sunt dur criticate de Biserica Ortodoxă. Acestea sunt periculoase atât pentru biserică, dar și pentru societatea tradițională. De fapt, asemenea marșuri pot fi comparate cu distrugerea bisericilor și interzicerea credinței în perioada stalinistă sovietică. Iar până acum un an Petrenco împărtășea aceleași idei Mai mult, în articolul său, Petrenco se referă și la musulmani, criticând faptul că societatea moldovenească îi privește cu neîncredere și nu dorește moschei în Chișinău. Astfel, încât probabil nu va mai mira pe nimeni când peste un an Petrenco, dar și alții de teapa lui precum Natalia Morari sau Nata Albot vor fi printre primii care vor pune temeliile moscheielor din centrul Chișinăului, dar și din alte localități ale Republicii Moldova, în locul bisericilor actuale. Nu este clar ce l-a făcut pe Petrenco să-și schimbe atât de radical viziunile, mai ales în contextul în care convingerile sale politice de stânga au rămas la fel. Însă acum un an presa remarca faptul că aceasta s-a întâmplat la scurt timp după ce a ieșit din Penitenciarul nr 13.