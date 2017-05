Ucraina: Nu cooperăm cu autoritățile medico-veterinare din regiunea transnistreană

14:52

Instagram este cea mai dăunătoare aplicație social media pentru sănătatea mintală a tinerilor, potrivit unui nou raport al Societății Regale pentru Sănătate Publică din Marea Britanie (Royal Society for Public Health in the UK). Instagram este urmat de aplicația Snapchat, potrivit aceleiași surse, transmite Agora cu referire la CNN.