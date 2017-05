A oprit un „BMW” și a rugat șoferul s-o ducă până la Cimișlia, dar a ajuns într-o pădurice: Ce i-a făcut bărbatul de la volan unei tinere de 20 de ani

20:29

Vreme fără precipitații și maxime de până la plus 24 de grade Celsius în zilele de marți și miercuri, anunță meteorologii din R. Moldova. Joi, vineri și sâmbătă se prevăd ploi cu descărcări electrice pe tot teritoriul R. Moldova, iar temperaturile vor oscila între plus 17 și plus 22 de grade Celsius. Ploile vor înceta duminică, iar începutul săptămânii viitoare va fi unul în...