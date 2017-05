200 de persoane se îmbolnăvesc din cauza căpuşelor, anual

12:13

Drake — marele câștigător Billboard Music Awards Rapperul Drake a fost marele câștigător al ediției din 2017 a Billboard Music Awards, distincții ce recompensează cei mai de succes artiști ai anului în SUA, în cadrul galei desfășurate duminică la T-Mobile Arena din Las Vegas, informează Agerpres. Drake a plecat acasă cu 13 premii, printre care cele pentru «cel mai bun artist» și «cel mai bun artist masculin», dintr-un total de 22 de nominalizări, depășind astfel recordul stabilit de Adele cu 12. Gala, transmisă în direct de postul de televiziune ABC, recompensează cei mai de succes artiști ai anului în SUA, în funcție de vânzările lor de albume, single-uri, difuzări radio, turnee și popularitate pe rețelele de socializare. Principalii câștigători ai ediției din acest an au fost: Cel mai bun artist din rețelele de socializare: Bangtan Boys Cel mai bun album rap: Drake Cea mai bună melodie dance/electronic: «Closer» ( The Chainsmokers) Cel mai bun album din Top Billboard 200: «Views» (Drake) Cea mai bună melodie din Top 100: «Closer» ( The Chainsmokers) Cea mai difuzată melodie (video): «Panda» (Desiigner) Cea mai bună melodie rap: «Panda» (Desiigner) Cea mai bună melodie de la radio: «Can't Stop the Feeling!» (Justin Timberlake) Cea mai bună melodie rock: «Heathens» (Twenty One Pilots) Cel mai bun album dance/electronic: «Brave Enough» (Lindsey Stirling) Cel mai bun album R&B: «Lemonade» (Beyoncé) Cel mai bun artist din Top Hot 100: Drake Cel mai bun album rock: «Hardwired… to Self-Destruct»(Metallica) Cea mai bună melodie latino: «Hasta el Amanecer» (Nicky Jam) Cel mai bun artist rock: Twenty One Pilots Artistul cu cel mai profitabil turneu: Beyoncé Cel mai difuzat artist: Drake Cel mai bun duet/grup: Twenty One Pilots Cel mai bun artist dance: The Chainsmokers Cea mai bună melodie R&B: «One Dance» (Drake, Wizkid, Kyla Reid) Cel mai bun album latino al anului: «Los Dúo 2» (Juan Gabriel) Cel mai bun artist din top Billboard 200: Drake Cel mai bun artist R&B: Beyoncé Cel mai bun artist: Drake Cel mai bun artist debutant: Zayn Malik Cel mai bun artist votat de fani: Twenty One Pilots Cea mai bună artistă: Beyoncé Cel mai bun artist rap: Drake Cel mai bun artist de muzică country: Blake Shelton Cel mai bun artist latino: Juan Gabriel Cel mai bun artist masculin: Drake Cea mai difuzată melodie (audio): «One Dance» (Drake, Wizkid, Kyla Reid) Cel mai bun album country: «Traveller» (Chris Stapleton) Billboard Music Award pentru artistul cu cele mai bune vânzări: Drake.