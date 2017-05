IMPORTANT: Comitetul Parlamentar de Asociere UE-R.Moldova se întrunește, astăzi, la Chișinău

16:40

Sunt avansate si vehiculate in spatiul virtual si nu numai supozitii dintre cele mai ingenioase, chiar incredibile. Se speculeaza, printre altele, ca satelitul natural al Pamantului ar fi „gol in interior si ca ar avea origine artificiala”, scrie incomemagazine.ro. O serie de ufologi sunt de parare ca, in adancurile ei, Luna ascunde o uriasa baza […]