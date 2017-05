Noile editii ale XPRIMM Insurance Report si Insurance Profile, precum si numarul de mai al Revistei PRIMM s-au lansat oficial, la FIAR 2017

09:52

"Am traversat o perioada de 6 luni de plafonare a tarifelor destul de grea si in urma careia vom vedea multi raniti. De aceea, invitam autoritatile, ceilalti participanti la aceasta piata la o atitudine net responsabila fata de greselile trecutului si, totodata, solicitam o cooperare in gasirea unor solutii care sa readuca increderea consumatorului in noi toti, asiguratori, intermediari, reglementatori", a declarat Cristian BALANICA, Director Executiv, Patronatul Roman al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare, pentru 1asig.ro.