De astăzi! Se schimbă modul de depunere a dosarelor pentru cetățenia română

13:46

Preşedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a anunţat astăzi, 18 mai, că iniţiază procesul de colectare a semnăturilor pentru demiterea preşedintelui Igor Dodon. Liberalii îl acuză pe şeful statului “de acţiuni nocive care sunt incompatibile cu funcţia de preşedinte”. “Partidul Liberal este convins că există suficiente circumstanţe care justifică demiterea preşedintelui republicii, inclusiv încălcarea jurământului pe […] The post Partidul Liberal iniţiază campania de colectare a semnăturilor pentru demiterea preşedintelui Igor Dodon appeared first on Moldova.org.