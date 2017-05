Două tone de carne de porc, fără acte de calitate și proveniență, urmau să ajungă pe piaţă

13:16

Preşedintele Igor Dodon a declarat că este categoric împotriva desfășurării marșurilor comunității LGBT la Chişinău şi de aceea a dispus organizarea amplelor manifestări de susținere și promovare a valorilor familiei tradiționale. Şeful statului a făcut această declaraţie în cadrul unei întrevederi de astăzi, 18 mai, cu ambasadorul SUA în Republica Moldova, James D. Pettit- Potrivit […] The post Igor Dodon este categoric împotriva marșurilor LGBT. Ce măsuri va lua appeared first on Moldova.org.