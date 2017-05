Prognoza meteo pentru 22 mai

17:26

Nu numai Terra are cutremure. Orice corp ceresc poate avea acest fenomen sub incidenţa anumitor forţe, inclusiv satelitul nostru natural. Mai mult decît atît, aceste cutremure sînt surprinzător de violente şi ciudate. Cutremurele pe Lună nu au aceeaşi cauză ca cele de pe Pămînt. Aici, cutremurele au loc din cauza mişcării plăcilor tectonice, iar Luna nu are plăci tectonice, relatează Curiosity.