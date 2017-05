(VIDEO) Real Madrid este noua campioană a Spaniei; Barcelona termină pe 2

11:16

Un atac tâlhăresc a avut loc în satul Prepelița, raionul Sângerei. Trei atacatori au încercat să spargă un bancomat, dar au fugit și nu au mai reușit să ducă la capăt lucrul.