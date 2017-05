(VIDEO) Juventus a câștigat un nou titlu de campioană și scrie istorie

08:46

Președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a mers în Statele Unite ale Americii pentru a cere „sprijin american pentru dezvoltare și democratizare” de care are nevoie Moldova și în continuare, menționând că acest sprijin „este prețuit la Chișinău” și că parteneriatul cu America s-a dovedit de real folos pentru cetățenii țării noastre. Cel puțin asta reiese dintr-un prim comunicat al PD cu privire la vizita de peste un milion de dolari a oligarhului în SUA. The post Primele informații oficiale despre vizita lui Plahotniuc în SUA. A mers să ceară „sprijin american” care este „prețuit la Chișinău” appeared first on Independent.