(STUDIU) De ce americanii zâmbesc atât de des?

06:56

Turcia a intensificat antrenamentele de formare a trupelor Armatei Siriene Libere (FSA), care au luptat alături de forțele armatei turce împotriva organizației teroriste Stat Islamic și a rebelilor kurzi susținuți de SUA, potrivit unor oficiali militari, notează site-ul agenției Anadolu. The post Turcia a intensificat antrenamentele de formare a forțelor siriene de opoziție, care au luptat împotriva Statului Islamic și a rebelilor kurzi appeared first on Independent.