„Finul de Frankfurt”, luat la rost de sătenii din Climăuți

13:41

Jurnalistele Natalia Morari și Nata Albot se alătură campaniei organizate de minoritățile sexuale din Republica Moldova „Fără frică”, în cadrul căreia va fi organizat și un marș al comunității LGBT, chiar dacă aceste acțiuni au fost dur criticate anterior în societate și au provocat altercații. ”Vrem să lansăm invitația pentru marșul de solidaritate „fără frică” unde invităm toată lumea care are frici și vrea să treacă peste ele să ni se alăture nouă”, a declarat Angela Frolov, reprezentanta Centrului de Informații Genderdoc-M, care este unica organizație nonguvernamentală, care lucrează pentru drepturile și în interesele persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și transgenderi) din Republica Moldova. La campanie s-a alăturat și Nata Albot, care a recunoscut că duce o viață „absolut imperfectă”, dar ei îi place așa. „Am o viață absolut imperfectă, dar eu sunt mulțumită de viața mea imperfectă. Partenerul meu de viață este cu opt ani mai tânăr decât mine și cu care încerc să mă simt fericită”, a declarat Albot Iar Natalia Morari a vorbit despre presiunile la care a fost supusă. „Prima dată mi s-a spus că eu trebuie să fiu cuminte nouă ani în urmă, odată ce eu am fost expulzată din Federația Rusă ca jurnalistă a revistei libere News Times. Atunci a fost a doua încercare de a intra în Rusia cu soțul meu, la acel moment. Noi am stat trei zile pe aeroportul Domodedovo din Moscova, fără șansă de a avea legătură cu rudele noastre, cu mama mea de aici”, a declarat ea. Amintim că minoritățile sexuale organizează anual câte un marș prin Chișinău, acțiune dur criticată de majoritatea societății, dar și de biserica ortodoxă care se opune acestui tip de acțiuni. De cele mai multe ori, marșurile comunității LGBT sunt însoțite de incidente și altercații. Sondajele arată că cetățenii nu susțin asemenea acțiuni și ar opta pentru interzicerea lor. The post Jurnalistele Natalia Morari și Nata Albot să alătură unei campanii a minorităților sexuale appeared first on Moldova 24.