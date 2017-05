Iată tot ce trebuie să știi când conduci: 4 sfaturi pentru a crește siguranța la volan

20:48

Circa 5.000 de migranți au fost salvați joi și vineri, inclusiv în timpul nopții, în Marea Mediterană, în largul Libiei, în cursul mai multor operațiuni organizate de Gărzile de coastă italiene și libiene, relatează AFP.