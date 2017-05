Alimente care nu îngrașă oricât nu ai mânca

De exemplu, tulpinile de telina contin 95% apa, insemnand ca te detoxifiaza si ca te ajuta sa scapi de kilogramele in plus. Ba mai mult, o portie de vinete are doar 24 de calorii. O cana de popcorn fara zahar si unt contine doar 31 de calorii, potrivit lyla.ro. Pepene rosu si galben Pepenele tine de foaie si ajuta la eliminarea fluidelor in exces din corp. O felie din aceste fructe contine 60-70 de calorii. Portocale, grapefruit si mandarine Citricele sunt excelente pentru slabit, deoarece sunt bogate in vitamina C, fibre si flavonoide. Asadar, ajuta la digestie, ofera o senzatie de satietate, imbunatatesc aspectul tenului si functionarea ficatului. Coacaze, afine si capsuni Coacazele sunt fructe diuretice, iar alaturi de afine sunt unele dintre cele mai mari surse de vitamina C. Capsunile sunt de asemenea bogate in nutrienti, sustin sanatatea inimii si imbunatatesc functia tractului digestiv. Varza, broccoli si conopida Este indicat sa incluzi cat mai mult din aceste alimente in dieta ta daca incerci sa scapi de kilogramele in plus. De exemplu, o portie de conopida contine doar 7 calorii. Zucchini Zucchini iti ofera energie, imbunatatesc tractul intestinal si regleaza balansul de electroliti din corp. Ba mai mult, o portie are doar 42 de calorii. Oua Ouale nu ingrasa si aminteste-ti ca cele fierte ofera cele mai bune efecte. Ananas Ananasul este bogat in bromelaina care ajuta la digestia proteinelor si la arderea grasimilor. Mere si prune Prunele sustin sanatatea inimii si sunt bogate in potasiu si vitamina C. Merele ajuta la digestie si ofera o senzatie de satietate. Un mar are 50 de calorii. Salata O singura frunza de salata are 3 calorii. In plus, este bogata in acid folic. Castravete Castraveti sunt aliati de nadejde in lupta contra grasimii, reduce umflaturile si hidrateaza corpul. Tine minte: Intotdeauna ia cina cu 2-3 ore inainte de culcare pentru a preveni depunerea kilogramelor in plus din cauza digestiei necorespunzatoare.

