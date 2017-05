Cetăţenia română: dosarul se depune doar după programare online, de mâine

10:46

R. Moldova a "murit". Iată indiciile Când „moare" un stat? La această întrebare mulţi au încercat să găsească răspuns, iar diferiţi specialişti (începând de la politologi şi sociologi şi terminând cu demografi) au oferit diverse criterii de apreciere în acest sens. Nu ştiu dacă acestea pot fi găsite undeva în formă sistematizată, dar, „spicuind" de ici, de colo, putem să ne referim şi noi la unele dintre ele. 1. Statul nu mai trebuieşte propriilor cetăţeni. Dezamăgiţi, aceştia aleg fie să-l părăsească pentru totdeauna, fie devin pasivi şi tratează cu apatie tot ce se întâmplă în jurul lor, cu excepţia lucrurilor ce ţin de un cerc îngust de persoane (familia, rudele, prietenii); 2. Statul nu poate să ofere propriilor cetăţeni minime condiţii pentru un trai decent, în primul rând, un sistem adecvat de protecţie socială şi un venit lunar al familiilor comparabil cu mărimea minimului de existenţă; 3. Statul nu are o economie funcţională şi e în totalitate dependent de bani care vin din exterior (fie sub formă de remitenţe, fie sub formă de împrumuturi, granturi etc.); 4. Statul nu are un sistem al justiţiei independent, care ar oferi un minim de protecţie şi siguranţă propriilor cetăţeni, iar justiţia se face la comandă, reieşind din interesele pe care le au cei cu putere de decizie politică sau conducătorii sistemului şi chiar judecătorii; 5. Statul nu are instituţii democratice funcţionale, iar ceea ce se prezintă ca instituţii democratice sunt de fapt focare de corupţie şi birocraţie, care acţionează în interesul îngust al celor ce deţin puterea politică sau a celor ce activează în cadrul respectivelor instituţii, dar nu al cetăţenilor; Continuarea, aici.