METEO: Ce vreme ne așteaptă în următoarele zile?

15:23

Câteva filme din programul Secţiunii Principale vor aborda relații de familie ajunse în dificultate. Bezness as Usual/Bezness, ca de obicei – un film despre explorarea rădăcinilor, este pe valul festivalurilor și a fost selectat la Toronto Film Festival și Locarno Film Festival. Dead Ears/Urechi moarte este o meditație asupra relației tată-fiu, iar în A Marriage Story/O istorie conjugală, regizoarea cehă Helena Třeštíková a urmărit timp de 35 de ani volatilitatea unei relații de familie. Cronograf 2017 aduce și două documentare-portret. Wim îl are în prim-plan pe coregraful recunoscut internațional Wim Vandekeybus și Belle de Nuit/Frumoasa nopții – pe scriitoarea curtezană Grisélidis Réal. Iar două documentare își îndreaptă obiectivul spre destinul femeii din diverse colțuri ale lumii, A Bastard Child/Un bastard și Ama-San. Despre marginalizare și complexitatea integrării sociale povestesc 16 Years till Summer/16 ani până la vară și Normal Autistic Film/Un film autist normal. Alte trei filme din competiție reflectă problematica socială a unor țări - Third Class Travel/Călătorie la clasa a treia, When Will This Wind Stop/Când va înceta acest vânt și Village People/Oamenii satului. Secondo Me, producția austriacă a regizorului moldovean Pavel Cuzuioc, contestă preconcepții și ierarhii. Thunder Feast/Sărbătoarea tunetului este un film despre negarea sau acceptarea unor tradiții ancestrale. Touch of an Angel/Atingerea unui înger este frumoasa, dar tragica poveste a unui supraviețuitor al Auschwitz-ului. Un film mai puțin vesel, mai mult trist, poetic, sfătos spune povestea unui bătrân şi filozof meșter popular din Maramureș, care și-a construit un cimitir. Juriul Secțiunii Principale numără cinci membri, iar președinte este actorul moldovean Valeriu Andriuță. Cele cinci documentare de scurt metraj care vor concura la Secțiunea Principală sunt: Joe’s Violin/ Vioara lui Joe (SUA), documentar nominalizat la Oscar 2016, Women+/ Femei+ (Rusia), The PE Teacher, the Gold and the River/ Profesorul de sport, aurul și râul (Kârgâstan), ALG-MRS (Franța), May 23/ 23 mai (Spania). Proiecțiile de filme la Secțiunea Principală vor avea loc în perioada 26-29 mai, în a doua jumătate a zilei, iar prețul unui bilet este de 50 de lei. Accesul la secțiunile Un LIKE pentru DOCUMENTAR, Producții Locale și CRONOGRAF Junior este gratuit.