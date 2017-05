Turcia a intensificat antrenamentele de formare a forțelor siriene de opoziție, care au luptat împotriva Statului Islamic și a rebelilor kurzi

09:28

Boxerul român Cristian Ciocan și-a apărat cu succes centura de campion european WBO la categoria grea, vineri seara, într-o gală profesionistă desfășurată la Barclaycard Arena din Hamburg, printr-o victorie la puncte în fața algerianului Zine Eddine Benmakhlouf. The post Box: Cristian Ciocan și-a apărat cu succes titlul de campion european WBO la categoria grea appeared first on Independent.