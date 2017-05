BREXIT: Uniunea Europeană propune începerea pe 19 iunie a negocierilor cu Marea Britanie

23:58

Se spune că un savant progresist i-a zis într-o zi lui Dumnezeu: "Omenirea nu mai are nevoie de Tine. Am făcut suficiente progrese, ne descurcăm de minune și singuri. Am descoperit o serie de medicamente care tratează cele mai incurabile boli, facem transplant de organe, putem schimba sexul la dorința persoanei, putem chiar clona oamenii." Dumnezeu îi răspunde spunând: "Tot ce faceți voi nu este altceva decât să experimentați cu omul pe care l-am creat Eu. Încercați să creați voi singuri un bărbat si apoi faceți ce vreți cu el". "Nici o problemă", zice savantul. "Mă duc chiar acum să aduc niste lut din grădină". "Stai un pic", îi zice Dumnezeu. "Acesta este lutul meu. Fă-ți mai întâi lutul tău și apoi restul..."