UE vrea să schimbe regulile în domeniul rutier, prin crearea unui sistem comunitar de vignete

Cea mai frumoasa plaja din Grecia pentru o vacanta-n doi poarta numele "Canal d'Amour" si se afla in Corfu. Dar nu e singura. Creta are o plaja cu nisip roz, Mykonos are propria "Mica Venetie", Zakynthos ascunde un mic golf idilic, iar in Paradise Beach din Corfu creste adrenalina.