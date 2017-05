Vrei să ai succes printre prietenii de pe Instagram? Iată la ce oră trebuie să postezi fotografii

16:10

Autoritățile din Ucraina sunt dispuse să închidă punctele de trecere la frontiera cu regiunea separatistă Transnistria, dacă aceasta se va adresa Federației Ruse pentru asigurarea securității la punctele de trecere moldo-ucrainene, declară șeful delegației permanente a Ucrainei în Adunarea Parlamentară a NATO, adjunct al Radei Supreme de la Kiev, Irina Friz. The post Ucraina avertizează că închide punctele de trecere la frontiera cu Transnistria, dacă aceasta va cere Rusiei să-i asigure „securitatea” appeared first on Independent.