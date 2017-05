Relația Voronin – Plahotniuc: Ce regret are liderul PCRM

16:23

Principalele media franceze au publicat joi o scrisoare deschisă prin care protestează față de politica de comunicare a noului președinte Emmanuel Macron, reproșându-i acestuia că încearcă să impună presei ce să transmită în timpul vizitelor sale externe, după ce Palatul Elysee a anunțat că jurnaliștii care-l vor însoți pe președinte în aceste vizite vor fi selectați, sistem pe care niciun alt președinte francez nu l-a practicat și care în opinia semnatarilor scrisorii „dăunează democrației", relatează ediția online a postului BFMTV și publicația spaniolă ABC.