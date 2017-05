Imaginea zilei: La festivalul Food and Drinks din Capitală a fost preparat cel mai mare sandviş din istoria Moldovei

14:20

Un show inedit de muzică electronică v-a fi organizat în centrul Capitalei. Renumita trupă engleză The Prodigy v-a evolua pentru prima dată în ţara noastră. Concertul va avea loc în data de trei iunie în Piaţa Marii Adunări Naţionale.Deja de 25 de ani The Prodigy îşi bucură fanii cu recitaluri in...