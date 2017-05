Obama crede că Trump este un mincinos, dar…

15:56

Celebrul om de afaceri a apelat la Twitter pentru a da o serie de sfaturi tinerilor aflaţi la început de drum, informează Quartz. Într-o serie de 14 mesaje pe Twitter, miliardarul american vorbeşte despre „impact”, „progres” şi „fericire”. Gates a spus că dacă ar putea da un cadou tuturor absolvenţilor de facultate le-ar oferi cartea „The Better Angels of our Nature” d...