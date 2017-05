Serviciu popular. Plătesc pentru a susţine examenul auto în ce zi vor

14:20

Dacă încă nu aţi făcut-o, e timpul să mergeţi să procuraţi un costum de baie. Vara e tot mai aproape iar noile colecţii sunt deja pe rafturile magazinelor. Am mers în vizita la unicul magazin de costume de baie Made in Moldova pentru femei, sa vedem ce se poarta in acest an. Curiozitate: Un oras ...