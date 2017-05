„Integrarea europeană a Republicii Moldova, singura opțiune care poate să aducă libertate și propseritate cetățenilor”

15:59

Sagetator Ce are in cap, aia ii iese si pe gura. Sagetatorul nu are niciun fel de bariere atunci cand crede ca trebuie sa iti spuna ceva. Risca, dar isi asuma acest risc petru ca merge pe principiul: cine ma iubeste, ma iubeste asa cum sunt. Are imaginatie, dar nu si-o foloseste pentru a cosmetiza adevarul. Cosidera ca cel mai corect este sa te confrunti cu realitatea asa cum este ea, de aceea nu se va ascunde in spatele cuvintelor, oricat de mult ar durea. Berbec Ce e in gusa, si-n capusa! Franchetea cu care Berbecul spune lucrurilor pe nume este emblematica. Nu va fabrica minciuni pentru a ocoli adevarul. In cel mai rau caz va amana marturisirea lui. Cert este ca are o sinceritate brutala, ceea ce e posibil sa nu ii atraga prea multi prieteni. Simtul critic de care da dovada va tine la distanta multi oameni, care se vor teme de vorbele lui acide, punctate, care merg direct la tinta. Capricorn Capricornul este o persoana foarte cinstita. Este ferm si alege sa se limiteze la informatia factuala. Nu ar alege sa minta constient in niciun fel de imprejurare, cu atat mai mult cu cat oricum nu exceleaza in materie de imaginatie, deci nu ar fi capabil sa inventeze ceva plauzibil. Stapan pe sine, exclude ideea ca cineva ar putea sa il critice. In schimb, daca trebuie sa faca reprosuri le va face folosind cele mai aspre vorbe cu putinta, potrivit ele.ro.